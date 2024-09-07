Elazığ'da Tofaş'a İlginç Yardım Yöntemi

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Elazığ'da Türk usulü yardım: Bozulan Tofaş'ı ayaklarıyla böyle ittiler

ELAZIĞ - Elazığ'da iki kişi, arkadaşlarının bozulan aracını, başka bir aracın kaputuna oturup ayaklarının yardımıyla iterek götürdüler.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahalle'sinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka aracı bozulan bir vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım talep etti. Arabası bozulan arkadaşının yanına gelen iki kişi, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.