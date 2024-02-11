Elazığ'da Dere Yatağında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Dere Yatağında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ\'da Dere Yatağında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dere yatağında bulunan kulübe ve baraka içerisinde satış yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve 168,43 gram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

11.02.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ikametlerinin yakın civarında bulunan dere yatağında, kulübe ve baraka içerisinde satış yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ikametlerinin yakın civarında bulunan dere yatağında, kulübe ve baraka içerisinde satış yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 7 parça halinde toplam 168,43 gram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Dere Yatağında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Dere Yatağında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement