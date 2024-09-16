Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı

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Elazığ Fırat Üniversitesi kampüsünde bulunan MYO kantininde polis ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahısların ikametlerinde ve işletmekte oldukları Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Meslek Yüksek Okulu kantininde arama yapıldı. Yapılan aramada, 6 parça halinde 29,86 gram metamfetamin maddesi, 1,48 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden birine adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli ise tutuklandı. - ELAZIĞ