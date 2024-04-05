Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon neticesinde, merkez ilçe Sanayi Mahallesi'nde H.B. ve E.B. isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda bin 600 adet ectacy, 300 gram toz esrar, 65 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?