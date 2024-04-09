Elazığ\'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan bir uyuşturucu taciri tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir şüpheli şahsın çantasında yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 103.34 gram toz esrar maddesi, 52,1 gram plaka esrar maddesi, 24.79 gram esrar maddesi ve 49 adet Extacy hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ