Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Araç Çarptı

TEM Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.