Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Araç Çarptı

Bir anlık dikkatsizlik canına mal oluyordu...Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç böyle çarptı
ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye hafif ticari araç çarptı. Aracın çarpmasının etkisiyle savrulan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı. Yaralanan şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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