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Elazığ'daki 4.2'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Elazığ'daki 4.2'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada

Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin şiddeti, Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe Köyü'nde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

30.12.2023 - 21:52,
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Elazığ'daki 4.2'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin şiddetini gösteren en net görüntüsü ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe Köyü'nde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.

Elazığ\'daki 4.2\'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'daki 4.2'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'daki 4.2'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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