Elazığ'daki 4.2'lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin şiddetini gösteren en net görüntüsü ortaya çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe Köyü'nde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.
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