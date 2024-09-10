Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde Sıkışan Güvercini Kurtaran Görevli - Son Dakika
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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde Sıkışan Güvercini Kurtaran Görevli

Elazığ Fethi Sekin Hastanesi\'nde Sıkışan Güvercini Kurtaran Görevli

Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde bir güvercin asansörle kapı arasına sıkıştı. Hastane personeli kuşu kurtardı ve avcunda su vererek iyileşmesini sağladı. Kuş daha sonra doğaya salındı.

10.09.2024 12:15
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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde asansörle kapı arasına sıkışan güvercini kurtaran görevli, ardından avcunda su verdi.

Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bir güvercin asansör ile kapısı arasına sıkıştı. Güvercinin sıkıştığını gören bir hastane personeli, kuşu kurtardı. Ardından kuşu lavaboya götüren personel avcuna su doldurdu. Personelin avcundan kana kana su içen güvercin kendine geldi. Personel daha sonra sağlık durumu iyi olan kuşu doğaya geri saldı. O anlar görenlerin içini ısıttı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde Sıkışan Güvercini Kurtaran Görevli - Son Dakika

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