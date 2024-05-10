Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Ziver İmam Hatip Ortaokulu, Balakgazi Ortaokulu, Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Dumlupınar İlkokulu önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ