Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul önü ve çevrelerinde denetimler yapıyor. Şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerleri denetleniyor.

10.05.2024 11:10
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Ziver İmam Hatip Ortaokulu, Balakgazi Ortaokulu, Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Dumlupınar İlkokulu önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü okul önü denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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