Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, köylüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, köylüler zor anlar yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'ın Arıcak ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, köylüler zor anlar yaşadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğündeki dolu etkili oldu. İri taneler kısa sürede çevreyi kaplarken bazı alanlar beyaza büründü; köylüler yağışta zor anlar yaşadı ve dolu tanelerini cep telefonuyla görüntüledi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Bozçavuş köyünde etkili olan yağış nedeniyle ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri kısa sürede etrafı kapladı. Yağışın ardından köyde bazı yerler adeta beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sonrasında köylüler, avuçlarını dolduran iri dolu tanelerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal Afet3. SayfaArıcakElazığGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
CHP, Mehmet Ali Yüksel’i İstanbul İl Başkanı olarak atadı CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
21:14
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Beşiktaş’ın ilk 11’inde 3 büyük sürpriz
Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 21:31:44. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, köylüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei