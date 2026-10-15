Elazığ\'ın Arıcak ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, köylüler zor anlar yaşadı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, köylüler zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğündeki dolu etkili oldu. İri taneler kısa sürede çevreyi kaplarken bazı alanlar beyaza büründü; köylüler yağışta zor anlar yaşadı ve dolu tanelerini cep telefonuyla görüntüledi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Bozçavuş köyünde etkili olan yağış nedeniyle ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri kısa sürede etrafı kapladı. Yağışın ardından köyde bazı yerler adeta beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sonrasında köylüler, avuçlarını dolduran iri dolu tanelerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?