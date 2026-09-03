Elazığ Keban\'da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı, 13 işçi yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 13 işçi yaralandı.

Kaza, Elazığ'ın Keban ilçesi Nimri köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karsom şirketinde çalışan işçileri taşıyan A.Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 5'i ağır 13 kişi yaralanırken bazı işçiler ise sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar için ekipler seferber oldu. Kurtarma çalışması sırasında minibüsün yuvarlanması tehlikesine karşı araç urganla bağlandı ve ekipler tarafından yukarı doğru çekildi. Yapılan çalışmalar sonucun sıkışan yaralılar kurtarılarak ekipler tarafından uçurumda yukarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 13 yaralı, Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.