Elazığ Kovancılar\'da Karınca köyündeki anız yangını söndürüldü, inceleme başlatıldı

Elazığ Kovancılar'da Karınca köyündeki anız yangını söndürüldü, inceleme başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde çıkan anız yangını, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkışla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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