Elazığ Kovancılar\'da köpeğe çarpan araç refüje çıkıp direğe çarptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köpeğe çarpan araç refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra refüje çıktı. Ardından otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.