Elazığ Palu'da sürücü sumak toplarken otomobil dereye düştü, maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Elazığ Palu'da sürücü sumak toplarken otomobil dereye düştü, maddi hasar oluştu

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Elazığ Palu\'da sürücü sumak toplarken otomobil dereye düştü, maddi hasar oluştu
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Elazığ'ın Palu ilçesindeki Işkılor Tepesi'nde park edilen otomobil, sürücüsünün sumak toplamak için uzaklaşmasının ardından el freni tam çekilmediği için hareket ederek dere yatağına düştü. Kepçe yardımıyla çıkarılan araçta maddi hasar oluştu, olayda yaralanma yaşanmadı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde el freni tam çekilmeyen bir otomobil, hareket ederek dereye düştü.

Olay, Gökdere bölgesindeki Işkılor Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park edilen bir otomobil, sürücüsünün sumak toplamak için araçtan uzaklaşmasının ardından hareket etti. El freninin tam çekilmemesi nedeniyle tepeden aşağı yuvarlanan otomobil, takla atmadan dere yatağına indi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla yol açılarak otomobil düştüğü dere yatağından çıkarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da sürücü sumak toplarken otomobil dereye düştü, maddi hasar oluştu - Son Dakika
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