Elazığ Palu'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 142 kişi kontrol edildi - Son Dakika
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Elazığ Palu'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 142 kişi kontrol edildi

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Elazığ Palu\'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 142 kişi kontrol edildi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 18 ekip ve 43 personelin katılımıyla 4 noktada Narvas ve Narko Alan uygulaması yapıldı. Uygulamada 142 kişi kontrol edilirken 67 araç denetlendi, 4 park ve bahçede kontrol gerçekleştirildi; İl Emniyet Müdürü Aydın Karan çalışmaları yerinde inceledi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından Narvas ve Narko Alan Uygulaması gerçekleştirildi.

Palu ilçesinde 18 ekip ve 43 personelin katılımıyla 4 farklı noktada "Narvas ve Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadele, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında; 142 şahıs kontrol edilirken 67 araç denetlendi. Aynı zamanda 4 park ve bahçede kontrol gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suç unsurlarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 142 kişi kontrol edildi - Son Dakika
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