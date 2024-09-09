Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 7 küçükbaş telef oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Malatya karayolu Çiçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 7 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bölgeye ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı: 7 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?