Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Usta Hayatını Kaybetti

20.08.2025 00:46
Şanlıurfa'da bir elektrik direğinde akıma kapılarak düşen usta, 7 gün sonra hastanede öldü.

Şanlıurfa'da onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Ustanın elektrik akımına kapılarak yüksekten düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos saat 17.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik arızası meydana gelen bir zincir market personeli, onarması için usta çağırdı. Zincir markete gelen usta Kadir Kayış elektrik direğine tırmandı. Direğin üst kısmına ulaşan usta, aniden akıma kapıldı. Yüksekten zemine çakılan usta, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Kayış cenazesi Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal Mahallesinde defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
