Elektrik trafosunu sökmeye çalışan 2 şüpheli Antakya'da suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Güzelburç Mahallesi'ndeki Meydan Konteyner Kent'te 25 Kasım'da elektrik trafosunu sökmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi; suça konu trafo görevlilere teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik trafosunu sökerek çalmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamınd,a 25 Kasım tarihinde Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Meydan Konteyner Kent içerisinde elektrik trafosunu sökerek çalmaya çalışan M.G. ve G.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.
Suça konu elektrik trafosu görevlilere teslim edildi.
Kaynak: İHA
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