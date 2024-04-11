Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu
Elektrikli battaniyeden çıkan yangın evi alev topuna çevirdi
SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı adamın bayram günü ısınmak için evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Alev topuna dönen iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi A. ısınmak için elektrikli battaniyeyi çalıştırdı. Bir süre sonra açılan elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Hilmi A.'nın evden çıkarak durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evin alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Evde Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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