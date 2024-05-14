Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı, bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı, bir kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir evin ikinci katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.05.2024 22:44
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Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı, bir kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evin 2'inci katında elektrik elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edildi.

Olay, Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'taki 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. A.Ç.'nin yaşadığı evde iddiaya göre elektrikli ısıtıcı sebebiyle yangın çıktı.

A.Ç. panikle kendini sokağa atarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen A.Ç. ambulansta ayakta tedavi edildi. Evin ikinci katında hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı, bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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