Elektrikli motosikletten düşen genç yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeki elektrikli motosikletten düşen 15 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsası organize yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden belediye arsasındaki evine elektrikli motosikletiyle giden 15 yaşındaki R.E., mucur bulunan yolda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek motordan düştü. Yaklaşık 7 metre sürüklenen genç kolundan ve bacağından yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çektirildi.