Elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği

-Elektronik fabrikasında ısıtıcıdan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

ANKARA - Ankara'da bir elektronik fabrikasında ısıtıcıdan çıkan kıvılcımın kartonlara sıçramasıyla yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah 9.45'te fabrikanın ikinci katında meydana geldi. Kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım, kartonlara sıçradı. Kısa sürede yükselen alevleri gören personeller hemen fabrikayı terk etti. Üst katta meydana gelen yangın kısa sürede alt kata yayılarak kontrolden çıktı. Personellerin ihbarı ile olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tüm müdahalelere rağmen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Ölü ve yaralının olmadığı yangına müdahale son hız devam ediyor.