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Eline aldığı tüfekle parkta oturan şahıs kazara kendini vurdu - Son Dakika
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Eline aldığı tüfekle parkta oturan şahıs kazara kendini vurdu

Afyonkarahisar'da parkta elinde tüfekle oturan şahıs silahın bir anda ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Eline aldığı tüfekle parkta oturan şahıs kazara kendini vurdu
15.12.2023 - 09:54,
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Afyonkarahisar'da parkta elinde tüfekle oturan şahıs silahın bir anda ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Olay, kent merkezi Kanlıca mahallesi Şehit Murat Uyar caddesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., isimli şahıs parkta elinde tüfekle oturduğu esnada silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar M.Ö.'nün ayağına isabet etti. M.Ö., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece saatlerinde taburcu edilen M.Ö., emniyetteki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını belirterek kimseden şikayetçi olmadığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Olay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eline aldığı tüfekle parkta oturan şahıs kazara kendini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eline aldığı tüfekle parkta oturan şahıs kazara kendini vurdu - Son Dakika
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