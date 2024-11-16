Elmadağ'da İnşaat Çalışmaları Zeminin Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika
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Elmadağ'da İnşaat Çalışmaları Zeminin Kaymasına Neden Oldu

Elmadağ\'da İnşaat Çalışmaları Zeminin Kaymasına Neden Oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları sırasında zemin kayması meydana geldi. Apartman sakinleri korku içinde geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Bölgedeki yapıların güvenliğinden endişe eden vatandaşlar, inşaatın durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.

16.11.2024 12:43  Güncelleme: 12:52
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin, gece yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerindeki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda oturan vatandaşlar korku içerisinde geceyi dışarıda, akrabalarında ve arabada geçirdi.

Olay, Elmadağ'da gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları dolayısıyla gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı. Zeminin kayması sonucu inşaatın hemen yukarısındaki yapılı binanın dolgu toprağı kaydı. Meydana devasa büyüklükte çatlamış kaya ortaya çıktı.

Toprağın kaymasına uykuda yakalanan vatandaşlar, çıkan sesler sonrası kendilerini dışarıya attı. Karşılaştığı manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, geceyi korku içerisinde dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi akrabalarında ve otomobillerinde kalarak geçirdi.

"Apartmanı komple boşalttık"

10 katlı apartmanda yaşayan Rıza Yağcıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saat 01.00'de çıtırtılara uyandık. Ondan sonra saat 02.00 ila 03.00 gibi baktık iyice çatlamaya başladıktan sonra apartman sakinlerinin bütün zillerine basarak hepsini aşağıya indirdik. Apartmanı komple boşalttık. Sabaha kadar sürekli çatlamaya devam ediyor ve halen de kaymaya devam ediyor. Yarım saat öncesi ile arasında olağan üstü fark var" ifadelerini kullandı.

"Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır"

Gece herkesin dışarıda kaldığını ifade eden Yağcıoğlu, "Tedirginim, her an bir yıkılma riski olduğunu düşünüyorum. Sürekli kayıyor. Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır. Binaya doğru kayıyor gidiyor. Canımız tehlikede. İstinat duvarsız buraya bina dikmenin mutlaka bir düşüncesi vardır. Bir an önce bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sesi duyuyorsunuz, kaymaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Sürekli kayma devam ediyor"

Harun Lafçı ise "Sürekli kayma devam ediyor. Şu an da tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Hala panik içerisindeyiz. Durum ne olacak bilemiyoruz. Bu inşaat halindeki binada her hangi bir müteahhit gelip insanlara 'durumu arz edip, özür dileyip, işlerini yapacaklarını' söyleyebilirlerdi ama görmüş olduğunuz gibi inşaatın müteahhit hiç gelmedi" diye konuştu.

"Akrabalarımızda kalacağız"

Eşi ve 3 çocuğu ile beraber akrabasının yanına taşınmak zorunda kalan Mesut Ercan ise "Akrabalarımızda kalacağız buranın durumu belli olana kadar. Firma müteahhitinin bu işe çözüm bulması lazım. Yıkılma riskinden dolayı oturamıyoruz. Başka bir konuta geçeceğim. İç çamaşırından tut normal elbiseye kadar her şeyi aldık. Komşuların uyarması sonucu çıktık" ifadelerini kullandı.

"Denetim olsaydı bu korkuyu yaşamamış olurduk"

Sultan Ercan ise çok korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"3 çocuk ile gecenin üçünde nasıl toparlandık, ne aldık yanımıza bilemeden hemen çıktık. Başta yapılması gereken istinat duvarı sonradan yapıldı. Zaten can tehlikemiz vardı. Kaya kırılırken bile evde o sarsıntıyı hissediyorduk. Mağduriyetimizin giderilmesini ve bu binanın tekrar buradan başlatılmamasını istiyoruz. Denetim olsaydı istinat duvarı yapılmadan bu inşaata izin verilmeseydi bizde bu korkuyu yaşamamış olurduk."

Apartman sakinleri, iddiaya göre istinat duvarı yapılmadan inşaatın yapılmasına izin veren Cumhuriyet Halk Partili Elmadağ Belediyesine tepkilerini dile getirerek sorunlarının çözüme kavuşmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elmadağ'da İnşaat Çalışmaları Zeminin Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika

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