Elmadağ\'da Motorsiklet ve Otomobil Çarpıştı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AN 0786 plakalı motosiklet, 06 EDF 197 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA