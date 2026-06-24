Elmadağ\'da Otomobil Yandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Samsun Yolu Elmadağ mevkiinde içinde sürücü ve eşinin bulunduğu 06 ZLD 04 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Sürücü itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. - ANKARA