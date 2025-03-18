Elmadağ\'daki Seyid Cemali Türbesi\'nde Restorasyon Tahribatı İddiası

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Seyid Cemali Türbesi'nde, CHP'li Elmadağ Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında ciddi tahribat meydana geldiği iddia edildi. Restorasyon sürecinde dikkatsiz ve plansız yapılan yıkım nedeniyle türbenin iç kısmının zarar gördüğü, ayrıca içerisinde Kur'an-ı Kerim bulunan dolapların çöpe atıldığı öne sürüldü. Türbe içerisindeki mezarların üstünün de çatı yıkımı sırasında zarar gördüğü belirtildi.

Tarihi yapının restorasyon sürecinde çatısız bırakılması bölge halkının tepkisine yol açtı. Türbenin çatısının yıkılmasının ardından günlerce açıkta kaldığı, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine belediyenin geçici bir önlem olarak türbenin üstünü çadırla kapattığı öğrenildi.

Restorasyon çalışmalarını yürüten yıkım firması yetkilileri, restorasyon sürecinin sonunda türbenin mezar kısmı ve duvarları dışında her şeyin değişeceğini ifade etti. Ancak mahalle sakinleri yapılan çalışmaların türbenin tarihi dokusuna zarar verdiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, "Burası tarihi geçmişe dayanan önemli bir türbe. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Eğer tadilat yapılacaksa, şartlara uygun bir şekilde yapılmalı. Kutsal emanetlerin yerlere atılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden türbedeki restorasyon çalışmalarına ilişkin detaylı bir açıklama beklenirken, bölge halkı restorasyon sürecinin denetimli ve türbenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. - ANKARA