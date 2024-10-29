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Emekli Asker Tehdit ve Yağma İddiasıyla Karşı Karşıya

Emekli Asker Tehdit ve Yağma İddiasıyla Karşı Karşıya

İstanbul'da TSK emekli askeri Atilla Çağlıyan, şantaj ve tehdit iddialarıyla adliyeye sevk edildi.

29.10.2024 13:42
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İstanbul'da TSK'dan emekli asker Atilla Çağlıyan'ı 'silahlı tehdit', 'şantaj' ve 'itibar suikastı' yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. 'tehdit ve yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Y.K. ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

İstanbul'da 2013 yılından itibaren şüpheli Y.K. önceki borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli asker Atilla Çağlıyan'ın çevresinden senet karşılığı borç aldı. Aradan geçen 11 yılın ardından 100 bin dolar borç alan şüpheli, sonrasında kendisine zarar geleceğini söyleyerek borç almaya devam etti. 2017 yılında toplam 975 bin doları banka hesabına geçiren Y.K.'nın bu paraları lüks bir yaşam için kullandığı iddia edildi. Borcuna karşılık olarak emekli asker Çağlıyan'a taşınmaz devreden Kaya, bir süre sonra borcuna karşılık verdiği yerlerin değerlenmesi nedeniyle geri almak istedi.

'Rus mafyasının korumasıyım diyerek tehdit etti'

Ardından mağdur Çağlıyan'ın üzerinde bulunan mal varlıklarını kendi üzerine geçirmek isteyen şüpheli, diğer şüpheli O.Y. ile anlaşarak Çağlıyan ailesi ve çevresini Rus mafyasının koruması olduğunu iddia ederek ölümle tehdit etti. Yaşanan olaylar üzerine savcılığa şikayette bulunan mağdur asker Çağlıyan konuyu yargıya taşıdı. Güvenlik ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

"Ben kimseyi tehdit etmedim"

Şüpheli O.Y savcılık ifadesinde herhangi bir tehdit dili kullanmadığını iddia ederek, "Şüpheli Y.K bana olayı anlattı. Ben de Atilla'nın kendisini dolandırdığını söyledim. Haksızlığı hoş gören birisi değilim. Atilla'yı tanıdığım için konuşursam verilen taşınmaz malları geri alabileceğimizi kendisine söyledim. O da kabul etti. Benim ruhsatlı silahım bulunmaktadır. Silahımı yanımda taşırım. Atilla'yla görüştük, konuştuk. Ben kimseyi tehdit etmedim. Tehdit ile taşınmazları devretmesini istemedim" dedi.

Şüpheli Y.K ise savcılıkta üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken şunları dile getirdi:

"O.Y bana müştekiyi tanıdığını onunla görüşerek sorunu iyi niyetle çözeceğini söyledi. Müştekiyle iki kez görüştüm. Başta müştekinin arsa ve daireleri vereceğini kabul ettiğini söyledi ancak sonradan müştekinin vazgeçtiğini telefondan da engellediğini söyledi. Ben O.y'nin müştekiyle görüşme sağladığını bilmiyorum."

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, şüpheli O.Y., "başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Çağlıyan ise daha önce kendisi hakkında internette yayılan ve asılsız olduğu ortaya çıkan itibarsızlaştırma haberlerini de sildireceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emekli Asker Tehdit ve Yağma İddiasıyla Karşı Karşıya - Son Dakika

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