Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti

Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti

Bilecik Belediyesinde çalışanı Bener Yanar ve ablası Manolya Koç' un babaları Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti. Bilecik'te sevilen bir isim olan Yanar'ın okuttuğu öğrencileri ölüm haberini alınca üzüntü yaşarken, merhumun cenazesi yarın Osmangazi Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilecek.

01.03.2024 11:40  Güncelleme: 11:46
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Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti.

Bilecik Belediyesinde çalışanı Bener Yanar ve ablası Manolya Koç' un babaları Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti. Bilecik'te sevilen bir isim olan Yanar'ın okuttuğu öğrencileri ölüm haberini alınca üzüntü yaşarken, merhumun cenazesi yarın Osmangazi Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti - Son Dakika
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