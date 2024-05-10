Emet-Hisarcık karayolunda çarpışan araçlarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Emet-Hisarcık karayolunda çarpışan araçlarda 5 kişi yaralandı

Emet-Hisarcık karayolunda çarpışan araçlarda 5 kişi yaralandı

Emet-Hisarcık karayolunda meydana gelen kazada, S.K yönetimindeki bir araç ile Mehmet Bahattin B. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada, 2 araç sürücüsü ve araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.05.2024 05:30
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Emet- Hisarcık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.K yönetimindeki 43 AAK 358 plakalı araç, Emet Beton mevkiinden anayola çıktığı esnada, Hisarcık istikametinden Emet istikametine seyreden Mehmet Bahattin B. yönetimindeki 43 HA 151 plakalı araçla çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emet-Hisarcık karayolunda çarpışan araçlarda 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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