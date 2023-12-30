Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Denetimlerine Devam Ediyor

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin yılbaşı nedeniyle asayiş ve trafik denetimlerine aralıksız devam ettiği bildirildi.

İlçe Jandarma trafik ekipleri Emet- Hisarcık yolu, Yeniceköy yol ayrımı ve Emet - Kütahya yolu Çavdarhisar bekleme mevkiinde kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler tarafından uygulama noktalarında durdurulan araç sürücüsü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgulamaları yapılarak araçların evrak kontrolleri gerçekleştirildi.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Emet Kaymakamı Furkan Seyman, " Emniyet ve jandarma ekiplerimiz ilçemiz ve köylerinde değişik noktalarda görev yapacak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmeleri için gayret gösterecekler. Tüm ekiplerle sahada olacağız ve denetimlerimizi sürdüreceğiz. Özellikle umuma açık yerlerde olumsuz bir durum yaşanmaması için bütün tedbirler alındı. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yeni yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA