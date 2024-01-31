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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre bayilerinde EYP denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre bayilerinde EYP denetimi gerçekleştirdi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre bayilerinde EYP denetimi gerçekleştirdi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gübre bayilerinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. EYP Komisyonunca aylık yapılan EYP denetimlerinde gübre bayilerindeki nitratlı gübrelerin barkod ve GTS giriş, çıkış kontrolleri yapıldı.

31.01.2024 13:16
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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gübre bayilerinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

EYP Komisyonunca aylık yapılan EYP denetimlerinde gübre bayilerindeki nitratlı gübrelerin barkod ve GTS giriş, çıkış kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre bayilerinde EYP denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika


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