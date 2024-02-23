Emet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Bağımlıkla Mücadele İçin Bir Araya Geldi

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Emet Meslek Yüksekokulunda bağımlıkla mücadele çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zeliha Erol öğrencilerle bir araya geldi.

Meslek Yüksekokulunda kütüphane salonunda Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler bağımlıkla mücadele konusunda fotoğraf, afiş ve bilgiler ekleyerek öğrenci panolarını düzenlediler.

Meslek Yüksekokulunda öğrencilere bağımlıkla mücadele çerçevesinde eğitici konular ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bağımlıklarıyla mücadele etmek isteyen öğrencilere bu konuda sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verilerek gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Etkinlik öğrencilerin, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nesrin Açıkgöz ve MYO Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük ile beraber fotoğraf çekimi ve iyi dileklerle sona erdi. - KÜTAHYA