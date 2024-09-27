Emet\'te Bahçeye Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Emet ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın erken müdahale sonucu eve sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Aydıncık köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Emet Belediyesinden 2, Çavdarhisar Belediyesinden 1 ve Çavdarhisar Orman Şefliğinden 1 arazöz ile kısa sürede müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına köy halkının da su tankeri ile destek verdiği yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. - KÜTAHYA