Emet’te ot yangını eve sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yakındaki eve ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yarış köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 2 arazöz ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz sevk edildi.

Yangına ilk müdahale, Yarış köyüne ait su tankeri ve köy sakinleri tarafından yapıldı. Vatandaşların erken müdahalesiyle alevlerin büyümesi bir süre engellenirken, kısa süre sonra bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yakındaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Alevler tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.