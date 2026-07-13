Emirdağ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.S.S. (34) idaresindeki 26 TZ 939 plakalı hafif ticari araç ile Z.S. (23) yönetimindeki 34 GDP 456 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler F.S.S. ve Z.S. ile araçlarda bulunan S.K., D.S. (28), K.S. (48), M.Z.S. (12) ve M.S. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR