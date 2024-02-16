Emirgan'da can alan tartışma! 2 sevgili peş peşe denize atladı - Son Dakika
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Emirgan'da can alan tartışma! 2 sevgili peş peşe denize atladı

Emirgan\'da can alan tartışma! 2 sevgili peş peşe denize atladı

İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

16.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:19
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İstanbul Sarıyer'de sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen 23 yaşındaki Aleyna Sarıkaya Emirgan iskelesinden denize atladı. Sarıkaya'yı kurtarmak isteyen sevgilisi Ramazan Kaya da denize atladı. Dalgalara kapılan çift sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sevgililer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ TARTIŞMA SONRASI KOŞARAK DENİZE ATLADI

Aleyna Sarıkaya (23) ve sevgilisi Ramazan Kaya (24) yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber dün sabaha karşı Emirgan İskelesi önüne geldi. İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı. Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi.

SEVGİLİLER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sevgililer hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Emirgan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emirgan'da can alan tartışma! 2 sevgili peş peşe denize atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emirgan'da can alan tartışma! 2 sevgili peş peşe denize atladı - Son Dakika
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