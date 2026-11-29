Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de bir ambulansı durdurup aracın camını kıran ve ambulans şoförünü darbeden kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hiç kimsenin sağlık çalışanlarımıza el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmalarını engellemeye hakkı yok. İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden R.A.Y. adlı şahıs, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı çalışmalarından dolayı kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.