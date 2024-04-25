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Emniyet Amirinin kızı ağabeyini öldürdü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ekinözü İlçe Emniyet Amirinin oğlu Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.T.T. tarafından, babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Ekinözü ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina Taphasan arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır Taphasan'ın beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina Taphasan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taphasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

Ruşen Sina Taphasan'ın cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii'nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.