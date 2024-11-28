Emniyet güçlerinin önleyici ve bilgilendirici çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emniyet güçlerinin önleyici ve bilgilendirici çalışmaları sürüyor

Emniyet güçlerinin önleyici ve bilgilendirici çalışmaları sürüyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okullarda sürdürdüğü önleyici ve bilgilendirici çalışmaları devam ediyor.

28.11.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okullarda sürdürdüğü önleyici ve bilgilendirici çalışmaları devam ediyor.

Kısa adı ÇOGEP olan 'Bizim Çocuklar Projesi' kapsamında Niğde Spor Lisesi ve Niğde Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 365 öğrenciye Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ziyaret gerçekleştirilerek, polis olmanın şartları ve izlenecek yollar ile siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 'Tiyatro ve Drama Kursu' faaliyeti kapsamında ise 5 Şubat Ortaokulu'nda eğitim gören 12 öğrenciye yönelik, ifade gücü kazandırılarak özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak, eleştirel tahlil yeteneği edinerek olaylar karşısında farklı bakış açısı edinmelerine yardımcı olmak konularında eğitim verildi. Siberay Farkındalık Faaliyetleri kapsamında ise Güzel Sanatlar Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi'nden 365 öğrenciye sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları anlatıldı.

Ekipler, Niğde Belediyespor ile Kırıkkale FK Spor arasında oynanan futbol müsabakasına gelen toplam 450 seyirciye ise yasa dışı bahis ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet güçlerinin önleyici ve bilgilendirici çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet güçlerinin önleyici ve bilgilendirici çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.