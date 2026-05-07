Emniyet kaynak yapan sürücülere göz açtırmıyor

İstanbul'da trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılım güzergahlarında kaynak yaparak ilerleyen sürücülere karşı uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, şerit ihlali yaparak kaynak yapan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yol üzerine yerleştirilen dubalarla trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, 360 derece kameralar ve drone destekli denetimler ile ihlaller anlık olarak tespit ediliyor.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara yönelik yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin kent genelinde sürekli olarak devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan, uygulamadan memnun olan vatandaşlar, yapılan denetimlerin trafikteki riskli hareketleri azalttığını ifade ederek çalışmaların devam etmesini istedi. - İSTANBUL