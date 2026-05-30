Emniyet Kemeri Farkındalığı Bayramda

30.05.2026 08:14
Erzincan'da Kurban Bayramı etkinliğiyle emniyet kemeri kullanımı vatandaşlara uygulamalı anlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, emniyet kemeri kullanımının önemi vatandaşlara uygulamalı olarak anlatıldı.

Kızılay Meydanı'nda konuşlandırılan mobil eğitim tırında, "Kemerini Tak, Bayram Sensiz Olmaz" mottosuyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kurulan emniyet kemeri simülasyon aracı sayesinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin hayati önemini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'ndaki mobil eğitim tırını ziyaret eden vatandaşlar, yavaşlatılmış sistemle çalışan simülasyon aracında kaza anını deneyimledi.

Görevliler tarafından uygulama sırasında emniyet kemerinin olası kazalardaki koruyucu etkisi anlatılırken, güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte ayrıca Trafik Jandarma ekipleri tarafından kurulan stantlarda vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılırken, çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
