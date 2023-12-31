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Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzurlu Sokaklar Uygulamasını başlattı - Son Dakika
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzurlu Sokaklar Uygulamasını başlattı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla Huzurlu Sokaklar Uygulamasının birinci aşamasını gerçekleştirdi. İlçeler ile Merkez Çarşı ve Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde 1013 kişi, 95 araç, 9 park bahçe, 4 metruk bina ve 25 işyeri kontrol edildi. Erzincan'daki huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecek.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzurlu Sokaklar Uygulamasını başlattı
31.12.2023 - 12:06,
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için Huzurlu Sokaklar Uygulamasının birinci aşaması gerçekleştirildi.

İlçeler ile Merkez Çarşı ve Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde; 1013 kişi, 95 araç, 9 park bahçe, 4 metruk bina ve 25 işyeri kontrol edildi.

Erzincan'daki huzur ve güven ortamının devamı ve daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalar büyük bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak sürdürülecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzurlu Sokaklar Uygulamasını başlattı - Son Dakika


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