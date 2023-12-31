Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzurlu Sokaklar Uygulamasını başlattı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için Huzurlu Sokaklar Uygulamasının birinci aşaması gerçekleştirildi.

İlçeler ile Merkez Çarşı ve Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde; 1013 kişi, 95 araç, 9 park bahçe, 4 metruk bina ve 25 işyeri kontrol edildi.

Erzincan'daki huzur ve güven ortamının devamı ve daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalar büyük bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak sürdürülecek. - ERZİNCAN