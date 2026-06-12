Emniyet Müdürü'nden Öğrencilere Eğitim Belgesi - Son Dakika
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Emniyet Müdürü'nden Öğrencilere Eğitim Belgesi

Emniyet Müdürü\'nden Öğrencilere Eğitim Belgesi
12.06.2026 09:33
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Erzurum Emniyet Müdürü, 'Biz Bize Yeteriz' projesi kapsamında eğitim alan öğrencilere belgelerini verdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrencileri makamında kabul ederek katılım belgelerini takdim etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çocuklarına yönelik anlamlı bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler, mesai saatleri dışında gönüllü polisler ve eğitim fakültesi mezunu emniyet personeli tarafından verilen takviye derslerden faydalandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u makamında ziyaret etti.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanındayız"

Makamında kabul ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çocukların eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitime katkı sunan emniyet personeline teşekkür eden Karaburun, projeye katılan çocuklara katılım belgelerini tek tek takdim ederek başarılar diledi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü'nden Öğrencilere Eğitim Belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emrah Aydın Emrah Aydın:
    tamam güzel de niye bu projeye şimdi başlandı ya daha evvel niye yapılmadı bu tür şeyler hani acaba personel çocuklarına özel muamele mi yapılıyo başka öğrenciler de var sonuçta 0 0 Yanıtla
  • Samet Eagle Samet Eagle:
    bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ama güzel görünüyo bu proje komşu ülkelerde de benzer çalışmalar var tabii burda daha düzenli yapılmış demek ki insanlar farkında değil 0 0 Yanıtla
  • Tevfik Özgün Bülbül Tevfik Özgün Bülbül:
    güzel bir girişim erzurum'da böyle projeler yapılması da iyi hocam devam etsinler 0 0 Yanıtla
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