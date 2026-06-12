Emniyet Müdürü\'nden Öğrencilere Eğitim Belgesi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrencileri makamında kabul ederek katılım belgelerini takdim etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çocuklarına yönelik anlamlı bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler, mesai saatleri dışında gönüllü polisler ve eğitim fakültesi mezunu emniyet personeli tarafından verilen takviye derslerden faydalandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u makamında ziyaret etti.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanındayız"

Makamında kabul ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çocukların eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitime katkı sunan emniyet personeline teşekkür eden Karaburun, projeye katılan çocuklara katılım belgelerini tek tek takdim ederek başarılar diledi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM