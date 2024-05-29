Emniyet şeridindeki hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Emniyet şeridindeki hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı

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Aksaray'da emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan otomobil şarampole düşerken kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil de büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

29.05.2024 15:45
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Emniyet şeridindeki hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan otomobil şarampole düşerken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden F.O. idaresindeki 06 BBU 092 plakalı otomobil, karayolu emniyet şeridinde park halinde olan H.Z. yönetimindeki 42 GC 434 plakalı Cıtroen marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilirken otomobil sürücüsü F.O. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri de kara yolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil de büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet şeridindeki hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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