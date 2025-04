Emniyet Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Emniyet Teşkilatı Anıtkabir'i ziyareti etti

ANKARA - Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e gelen Demirtaş, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Demirtaş ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Demirtaş, deftere şunları yazdı:

"İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün geçmişi şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlarken manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanını yaşıyoruz. 1845 yılında kurulan ve 180 yıllık kadim tarihiyle bugün ulu bir çınara dönüşen Emniyet Teşkilatımız, sizin 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözünü ilke edinerek hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde görevini en iyi şekilde yerine getirme kararlılığıyla hareket etmektedir. Bu anlayışla devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik hizmetlerini her geçen gün daha yüksek standartlara taşıyarak dünya çapında örnek gösterilen bir teşkilat hüviyeti kazanmıştır. Şanlı mazisinden ve aziz milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları her durumda en yüksek başarıyla yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, asırlık birikimi ve halkımızın güveniyle geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir. Bununla birlikte gösterdiğiniz muasır medeniyet hedefi istikametinde bilim ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak çağın gereklerine uygun, güçlü ve donanımlı bir teşkilat olarak terörle mücadeleden organize suç örgütlerinin çökertilmesine, uyuşturucuyla mücadeleden asayişin teminine kadar her alanda milletimizin yanında olmayı en kutsal vazifemiz bilmekteyiz. Sizlerden aldığımız ilham, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ile milletimizin bizlere duyduğu güvenle yolumuza azimle devam ediyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bu vesileyle hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, demokrasinin, kamu düzeninin, güven ve emniyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta zat-ı aliniz olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."