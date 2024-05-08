Endemik Bitki Türü Salep Soğanını İzinsiz Toplayan 5 Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salep bitki soğanını toplayarak Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek suçunu işlediği tespit edilen Ş.A., R.A., C.A., S.A ve H.K. isimli şüpheli şahısların topladıkları 150 kg. salep bitkisi soğanı ile suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslara toplam bir milyon 935 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN