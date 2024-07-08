Endonezya\'da Altın Madeninde Toprak Kayması: 10 Ölü, 40 Kayıp

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Endonezya'da bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişiden ise haber alınamıyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki bir altın madeninde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Heriyanto, arama-kurtarma çalışmalarının polis ve askerlerden oluşan 164 kişi ile yürütüldüğünü, ekiplerin toprak kaymasının yaşandığı bölgeye ulaşmak için yaklaşık 20 kilometre yürüdüklerini aktardı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, toprak kaymasının bazı evlere ve bir köprüye de zarar verdiğini belirtti.

Mayıs ayında Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 67 kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA