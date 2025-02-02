Engelli Bireyin Hatırası: Otomobil Merdivende Asılı Kaldı

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El frenini indirdi, hareket eden otomobil binanın merdiveninde asılı kaldı

ÇORUM - Çorum'da engelli bireyin el frenini indirmesi neticesinde yokuş aşağı giden otomobil, çıktığı merdivende asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. isimli vatandaş, 19 US 933 plakalı otomobilini caddede park etti. Park edilen araçta yalnız kalan Y.G.'nin zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlu yanlışlıkla el frenini indirdi. Yokuş aşağı hareket eden otomobil, cadde üzerindeki binanın önündeki merdivenlere çıktı. Korkuluk sayesinde merdivende asılı kalan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.