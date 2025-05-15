Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Töreni

Tekirdağ'da özel bireyler için düzenlenen tören, komandoların nefes kesen gösterileriyle renklendi.

15.05.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel bireyler için düzenlenen temsili yemin töreninde komandolardan nefes kesen gösteriler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da özel ve engelli bireyler için düzenlenen temsili yemin töreninde komandoların rehine kurtarma, dövüş sanatları ve köpekli suçlu yakalama gösterileri ilgiyle izlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, askerlik yapamayan veya askerlik çağına gelmiş olmasına rağmen bu imkana erişememiş özel ve engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Yıldırım Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde jandarma komandoları tarafından hazırlanan operasyon senaryoları, izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı.

Komandolardan gerçeğini aratmayan rehine kurtarma senaryosu

Etkinlikte ilk olarak kırsal bir alanda konuşlanmış keskin nişancı ile desteklenen rehine kurtarma operasyonu canlandırıldı. Senaryo gereği bir evde tutulan rehineyi kurtarmak için kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri giren komandolar, içerideki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Ardından rehinenin bulunduğu yer patlayıcı açısından kontrol edildi ve başarılı şekilde rehine tahliye edildi.

Çelik dişlerden kaçış yok

Gösterilerin devamında, kaçmaya çalışan bir zanlının jandarma köpeği tarafından yakalanması canlandırıldı. Suçlu, senaryo gereği köpeğin çelik gibi dişlerinden kurtulamayarak etkisiz hale getirildi. Komandolar ayrıca dövüş sanatları performanslarıyla da büyük beğeni topladı.

Bir günlük askerlik gururu

Gösterilerin ardından özel ve engelli bireyler için düzenlenen yemin törenine geçildi. Yıldırım Kışlası'nda askeri üniforma giyen katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağına el basarak ant içti. Protokol üyelerinden terhis belgelerini alan engelliler, bir günlük askerlik görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk törende yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu tür etkinliklerin aileler açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Etkinlikte konuşan engelli birey Aslan Adutalp ise, jandarma personeline teşekkür ederek, "Bir günlüğüne asker olmak bizim için gurur verici" dedi.

Törene Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

Engelliler, Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor

17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:58
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:13
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 18:20:48. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.